رفعت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال، دعوى يوم الجمعة للطلاق من مغني الراب كانييه وست بعد زواج دام ما يقرب من سبعة أعوام وإثر شائعات على مدى شهور بأن علاقتهما باتت في مهب الريح.

وقال ممثلون للمحكمة العليا في لوس أنجلوس ولكارداشيان (40 عاماً) إنها قدمت أوراق طلب الطلاق.

ونسب موقع (TMZ)، الذي ينقل أخبار المشاهير، إلى مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت حضانة مشتركة لأولادهما الأربعة. ولم تُعرف بعد أسباب طلب الطلاق.

ولم يرد ممثلون لوست على طلبات التعليق، لكن مصدراً مقرباً منه قال لمجلة (بيبول) إنه "سلّم بالواقع".

ونقلت المجلة عن المصدر قوله "كان يعلم أن الأمر آت لا محالة، لكن هذا لم يجعل المسألة أسهل.. هذا يوم حزين له".

وتأتي هذه الخطوة بعد تسريبات وأنباء على مدى شهور بأن زيجة النجمين على وشك الانهيار.

ولمع نجم كارداشيان خلال سلسلة تلفزيون الواقع (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز) "مواكبة عائلة كارداشيان"، وتزوجت من وست (43 عاماً) في مايو/أيار 2014، وأصبحا من أكثر الأزواج شهرة في هوليوود، وأُطلق عليهما معاً اسم "كيمييه" الذي يجمع بين اسميهما.

وشاب التوتر علاقة الزوجين، التي لم تكن أصلاً تقليدية، في العام الماضي عندما أدار وست، الذي يعاني اضطراباً نفسياً يُعرف باسم الاضطراب ثنائي القطب، حملة غير ناجحة للترشح لرئاسة الولايات المتحدة من خلال حزب أطلق عليه (بيرثداي بارتي) أي "حزب عيد الميلاد"، وتخللت حملته تصريحات غريبة من جانبه.

وفي يوليو/تموز، أطلقت كارداشيان تصريحاً تحث فيه على التعاطف مع مشاكل وست النفسية بعدما حذف سريعاً تغريدة على تويتر قال فيها إنه يسعى للطلاق منها منذ شهور.

وظهر اتساع الهوة بين الزوجين مع قضاء كانييه الحائز على 21 جائزة جرامي معظم وقته في مزرعته في وايومينج بينما ظلت كارداشيان في منزلهما خارج لوس أنجلوس.

وكان هذا الزواج الأول لوست والثالث لكارداشيان بعد زواجها القصير من لاعب كرة السلة كريس همفريز والمنتج والموزع الموسيقي ديمون توماس.