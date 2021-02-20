سياسة
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استهداف قاعدة جوية في العراق تضم خبراء أمريكيين وإصابة عسكريين
أكد مصدر عسكري عراقي، أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدفت، السبت، قاعدة "بلد" الجوية التي تضم خبراء أمريكيين ومقاتلات "F16" عراقية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، وأشار إلى أن الصواريخ تسببت بإصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة.
استهداف قاعدة جوية في العراق تضم خبراء أمريكيين وإصابة عسكريين
ضابط عراقي قال إن قاعدة بلد الجوية المستهدفة تضم مقاتلات F16 إلى جانب خبراء أمريكيين / AP
20 فبراير 2021

أفاد مصدر عسكري عراقي، بأن 3 صواريخ كاتيوشا استهدفت، السبت، قاعدة "بلد" الجوية التي تضم خبراء أمريكيين ومقاتلات "F16" عراقية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة مقدم: "أطلق مجهولون 3 صواريخ كاتيوشا تجاه قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الصواريخ "سقطت بمحيط القاعدة وتسببت بإصابة عسكريين اثنيين بجروح طفيفة".

وأشار المصدر إلى أن القاعدة الجوية "تضم مقاتلات F16، إلى جانب خبراء أمريكيين".

ولم تتبنّ أية جهة مسلحة مسؤولية الهجوم حتى الآن، فيما لم يصدر على الفور تصريح رسمي من قبل الحكومة العراقية بشأنه.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وتطالب القوى السياسية العراقية، بخروج القوات الأمريكية من البلاد استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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