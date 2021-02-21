سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 21 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 فبراير/شباط 2021
الرئيس التركي قال إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح ـ رابح / AA
21 فبراير 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع واشنطن على أساس الربح المتبادل، واستهداف قاعدة جوية في العراق تضم خبراء أمريكيين.

الجديد على TRT عربي:

انعكاسات انقلاب ميانمار على مصير مسلمي الروهينغيا

تركيا في حلف "ناتو".. 69 عاماً من الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك

شاهد!

وفاة كبير علماء الحديث في تركيا.. تعرّفوا الشيخ محمد أمين سراج

أردوغان: نرغب في تعزيز التعاون مع واشنطن على أساس الربح المتبادل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مرئية بعثها، السبت، إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية ـ الأمريكية، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح ـ رابح، وبمنظور طويل الأمد. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "نعتقد أن مصالحنا المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر". وتابع: "شهدنا جميعاً في الفترة الأخيرة مساراً اختُبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية". [TRT عربي]

استهداف قاعدة جوية في العراق تضم خبراء أمريكيين وإصابة عسكريين

أفاد مصدر عسكري عراقي بأن 3 صواريخ كاتيوشا استهدفت، السبت، قاعدة "بلد" الجوية التي تضم خبراء أمريكيين ومقاتلات "F16" عراقية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد. [TRT عربي]

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الصواريخ "سقطت بمحيط القاعدة وتسببت في إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة". وأشار إلى أن القاعدة الجوية "تضم مقاتلات F16، إلى جانب خبراء أمريكيين". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us