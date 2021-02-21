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أردوغان يؤكد أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع واشنطن على أساس الربح المتبادل، واستهداف قاعدة جوية في العراق تضم خبراء أمريكيين.

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أردوغان: نرغب في تعزيز التعاون مع واشنطن على أساس الربح المتبادل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مرئية بعثها، السبت، إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية ـ الأمريكية، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح ـ رابح، وبمنظور طويل الأمد. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "نعتقد أن مصالحنا المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر". وتابع: "شهدنا جميعاً في الفترة الأخيرة مساراً اختُبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية". [TRT عربي]

استهداف قاعدة جوية في العراق تضم خبراء أمريكيين وإصابة عسكريين

أفاد مصدر عسكري عراقي بأن 3 صواريخ كاتيوشا استهدفت، السبت، قاعدة "بلد" الجوية التي تضم خبراء أمريكيين ومقاتلات "F16" عراقية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد. [TRT عربي]

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الصواريخ "سقطت بمحيط القاعدة وتسببت في إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة". وأشار إلى أن القاعدة الجوية "تضم مقاتلات F16، إلى جانب خبراء أمريكيين". [TRT عربي]