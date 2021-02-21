سياسة
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انتهاء "مناورات أتاتورك 2021" بين الجيشين التركي والباكستاني
شارك في المراسم العسكرية من الجانب الباكستاني الفريق سيد محمد عدنان، ومن الجانب التركي اللواء إمره تايانتش. واستمرت المناورات لمدة 3 أسابيع، تخللتها تمرينات متنوعة مثل مكافحة الإرهاب والإنزال بالحبال والبحث وإنقاذ الرهائن.
انتهاء "مناورات أتاتورك 2021" بين الجيشين التركي والباكستاني
أقيمت مراسم اختتام المناورات العسكرية في مقر القوات الخاصة بمنطقة "تاربيلا" / AA
21 فبراير 2021

انتهت السبت "مناورات أتاتورك 2021" بين الجيشين التركي والباكستاني في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان.

وبحسب بيان نشره الجيش الباكستاني، أقيمت مراسم اختتام المناورات العسكرية في مقر القوات الخاصة بمنطقة "تاربيلا".

وشارك في المراسم العسكرية من الجانب الباكستاني الفريق سيد محمد عدنان، ومن الجانب التركي اللواء إمره تايانتش.

واستمرت المناورات لمدة 3 أسابيع، تخللتها تمرينات متنوعة مثل مكافحة الإرهاب والإنزال بالحبال والبحث وإنقاذ الرهائن.

ومنذ عام 1998 تجرى المناورات بين الجيشين التركي والباكستاني بمشاركة وحدات القوات الخاصة، بشكل دوري.

وعند إجراء المناورات في تركيا يكون اسمها "مناورات جناح"، في إشارة إلى مؤسس دولة باكستان محمد علي جناح.

وعندما تجري في باكستان تسمى "مناورات أتاتورك"، في إشارة إلى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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