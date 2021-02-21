توفّي المسن الفلسطيني بدر الرجبي الرفاعي، المعروف بمداومة الرباط والصلاة بالمسجد الأقصى المبارك، عن عمر ناهز 97 عاماً.

والرفاعي من سكان حي "واد الجوز" بالقدس، واشتهر بصرخة نقلتها كاميرات الإعلام قال فيها "أين أنتم يا عرب؟"، عندما أغلقت السلطات الإسرائيلية بوابات المسجد الأقصى في يوليو/تموز عام 2017.

وعقب خبر الوفاة كتب المحامي في شؤون الأسرى خالد زبارقة، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، "هذا الرجل جسّد معنى الرباط في القدس والأقصى بأعمق معانيه".

وأضاف: "أذكره وهو يقف أمام بوابات الأقصى يصرخ وا إسلاماه وا إسلاماه، ذلك هو الطريق الطبيعي الذي يوصل إلى الحقيقة المطلقة، وكل ما سواها إنما هي طرق تتصادم مع سنن الله في الأرض".

وبدأت معركة البوابات الإلكترونية بالمسجد الأقصى في 14 يوليو/تموز 2017، حينما أغلقت إسرائيل المسجد ومداخل البلدة القديمة ومنعت إقامة صلاة الجمعة في سابقة كانت الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967.

وبعد رفض شعبي ورسمي فلسطيني لهذا الإجراء، رافقه تضامن عربي وإسلامي، اضطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن البوابات الإلكترونية.