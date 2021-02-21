أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، حالة كوارث كبرى في تكساس بينما تكافح الولاية آثار عاصفة شتوية أودت بحياة 24 شخصاً على الأقل وتسببت في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص في المياه.

واضطر الملايين من سكان أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة، إلى العيش أياماً في غياب التيار الكهربائي، فيما يعاني قرابة نصف سكان الولاية من انقطاع إمدادات المياه.

وقالت لينا هيدالجو، أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن، الجمعة، إن السلطات سجلت وفاة 10 من السكان بانخفاض في درجة حرارة الجسم.

ويتيح الإجراء الذي اتخذه بايدن تمويلاً اتحادياً للأفراد في مختلف أنحاء الولاية، بما في ذلك مساعدات للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروض مخفضة الفائدة.

ويبحث بايدن أيضاً التوجه إلى تكساس لتفقد جهود السلطات الاتحادية لمواجهة أول أزمة نشأت منذ تقلده المنصب قبل شهر، ويعمل البيت الأبيض عن كثب مع الحاكم الجمهوري لتكساس جريج أبوت، الذي تأخر في الاعتراف بفوز بايدن بادئ الأمر عقب الانتخابات الأمريكية.

وتوجه أبوت بالشكر للرئيس لإعلان حالة الكوارث الكبرى قائلاً في بيان إن الإعلان كان "خطوة أولى مهمة"، لكنه أضاف أيضاً أن الموافقة على المساعدات للأفراد تمت في 77 مقاطعة فقط وليس كما طلب في جميع المقاطعات وعددها 254 .