سياسة
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عاصفة شتوية مميتة في تكساس تودي بحياة 24 شخصاً
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس، التي ما زالت تعاني من تداعيات عاصفة شتوية مميتة، أدوت بحياة 24 شخصاً على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.
عاصفة شتوية مميتة في تكساس تودي بحياة 24 شخصاً
تسببت العاصفة المميتة في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وإمدادات المياه  / AP
21 فبراير 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، حالة كوارث كبرى في تكساس بينما تكافح الولاية آثار عاصفة شتوية أودت بحياة 24 شخصاً على الأقل وتسببت في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص في المياه.

واضطر الملايين من سكان أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة، إلى العيش أياماً في غياب التيار الكهربائي، فيما يعاني قرابة نصف سكان الولاية من انقطاع إمدادات المياه.

وقالت لينا هيدالجو، أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن، الجمعة، إن السلطات سجلت وفاة 10 من السكان بانخفاض في درجة حرارة الجسم.

ويتيح الإجراء الذي اتخذه بايدن تمويلاً اتحادياً للأفراد في مختلف أنحاء الولاية، بما في ذلك مساعدات للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروض مخفضة الفائدة.

ويبحث بايدن أيضاً التوجه إلى تكساس لتفقد جهود السلطات الاتحادية لمواجهة أول أزمة نشأت منذ تقلده المنصب قبل شهر، ويعمل البيت الأبيض عن كثب مع الحاكم الجمهوري لتكساس جريج أبوت، الذي تأخر في الاعتراف بفوز بايدن بادئ الأمر عقب الانتخابات الأمريكية.

وتوجه أبوت بالشكر للرئيس لإعلان حالة الكوارث الكبرى قائلاً في بيان إن الإعلان كان "خطوة أولى مهمة"، لكنه أضاف أيضاً أن الموافقة على المساعدات للأفراد تمت في 77 مقاطعة فقط وليس كما طلب في جميع المقاطعات وعددها 254 .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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