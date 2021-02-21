سياسة
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جنوب قبرص.. آلاف المحتجين على الفساد في مشرع منح الجنسية للأجانب
شارك آلاف من سكان جنوب قبرص في مسيرة السبت للاحتجاج على قيود فيروس كورونا والفساد بعدما أثار الإعلان عن وقائع فساد في مشروع لمنح الجنسية مقابل الاستثمار استياء عاماً.
جنوب قبرص.. آلاف المحتجين على الفساد في مشرع منح الجنسية للأجانب
راقبت الشرطة، من بعيد، المحتجين الذين وضعوا الكمامات / Reuters
21 فبراير 2021

شارك آلاف من سكان جنوب قبرص في مسيرة السبت للاحتجاج على قيود فيروس كورونا والفساد في تحدٍ لحظر التجمعات.

وحمل مشاركون في المسيرة الورود واللافتات من وسط العاصمة نيقوسيا إلى مبنى البرلمان.

وتأتي المسيرة بعد حملة عنيفة شنتها الشرطة على احتجاج سابق وأثارت انتقادات واسعة النطاق في الأسبوع الماضي.

وراقبت الشرطة من بعيد المحتجين الذين وضعوا الكمامات.

وتفرض قبرص الجنوبية إجراءات العزل العام وترفعها بين وقت وآخر منذ نحو عام. ومع ذلك أثار الإعلان عن وقائع فساد في مشروع لمنح الجنسية مقابل الاستثمار استياء عاماً.

وقالت محتجة عرفت نفسها باسم إيوانا (24 عاماً): "أشعر وكأن مستقبلي في مهب الريح. لا توجد وظائف، لكن هؤلاء الذين يحكمون وأتباعهم يزدادون ثراء".

وتصدت الشرطة بعنف لاحتجاج أصغر حجماً نُظم يوم 13 فبراير/شباط، واشتبكت مع المتظاهرين واستخدمت ضدهم مدفع المياه. واستدعى ذلك تحقيقاً داخل قطاع الشرطة وأقر وزير العدل بأن بعض المشاهد أظهرت رد فعل غير متناسب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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