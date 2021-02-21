تلقى سكان العالم في أكثر من 100 دولة نحو 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تعهدت مجموعة السبع بتعزيز تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة، بحسب إحصائيات وكالة الصحافة الفرنسية.

كانت نحو 45% من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية التي تعهّدت بمشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافاً مع أكثر الدول فقراً، ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10% فقط من سكان العالم.

والإحصائية التي أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية تستثني دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا، إذ لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو عشرة أيام.

وتعهدت الدول السبع، وهي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، الجمعة، بتوزيع الجرعات مع الدول الفقيرة بشكل أفضل.

وحتى الآن تم إعطاء 92% من الجرعات في البلدان ذات الدخل "المرتفع" أو "المتوسط إلى المرتفع" بحسب تصنيف البنك الدولي، وتضم أكثر من نصف سكان العالم.

وبين الدول التسع والعشرين ذات الدخل "المنخفض" بدأت غينيا ورواندا فقط التطعيم.

والبلدان التي تمكنت من تطعيم أكثر من 10% من السكان بجرعة واحدة على الأقل هي بريطانيا (25%) والبحرين (16%) والولايات المتحدة (13%) وتشيلي (12%) وسيشيل (43%) وجزر المالديف (12%).

فيما تأتي الولايات المتحدة في الطليعة إذ استخدمت 59.6 مليون جرعة، متقدّمةً على الصين (40.5 مليون حتى التاسع من فبراير/شباط) وبريطانيا (17.5 مليوناً) والهند (10.7 ملايين) وإسرائيل (7.1 ملايين).