سياسة
3 دقيقة قراءة
الصومال يتهم الإمارات بنشر الفوضى والتورّط في إفشال سياساته الداخلية
اتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر الإمارات بأنها تسعى لإثارة الفوضى وإفشال السياسات الداخلية لسنوات طويلة، مطالباً الإمارات بتوضيح "عدم اعترافها بالحكومة الصومالية".
الصومال يتهم الإمارات بنشر الفوضى والتورّط في إفشال سياساته الداخلية
طالب الوزير الصومالي الإمارات "بإيضاحات بشأن بيان خارجيتها حول ما يبدو أنه عدم اعتراف بالحكومة الصومالية واعتبارها مؤقتة". / AP
21 فبراير 2021

اتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر الإمارات بأنها تريد جعل بلاده "مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو، الأحد، تعليقاً على بيان للخارجية الإماراتية، اعتبره الوزير "ينافي الأعراف الدبلوماسية".

والسبت وصفت الخارجية الإماراتية، في بيان، الحكومة الصومالية بـ"المؤقتة"، متهمة إياها بـ"اللجوء للعنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".

وجاء البيان على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها مقديشو الجمعة، بين القوات الحكومية وأخرى موالية لمرشحين بسباق الرئاسة.

وطالب الوزير الصومالي الإمارات "بإيضاحات بشأن بيان خارجيتها حول ما يبدو أنه عدم اعتراف بالحكومة الصومالية واعتبارها مؤقتة".

وأردف: "بيان الخارجة الإماراتية لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين وينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وتابع: "الإمارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى، وهو ما لا يقبله شعبنا".

وأفاد بأن البيان الإماراتي "يشير بعدم الاعتراف بالدولة الصومالية، وهو ما يتطابق مع تصريحات سابقة لبعض الشخصيات بالبلاد حول عدم وجود دولة في الصومال".

واستطرد: "البيان يؤكد الشكوك التي كانت تساور الشعب الصومالي حول تورط الإمارات في المشاكل السياسية بالبلاد خلال السنوات الماضية".

واستدرك أن البيان "أعاد لأذهان الصوماليين توجه رؤساء الأقاليم بعد الاتفاق السياسي في 17سبتمبر/أيلول الماضي إلى الإمارات".

وأضاف: "وعودتهم مع شروط جديدة لعرقلة الاتفاق السياسي الذي لا يزال عقبة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت الحكومة الصومالية مع رؤساء الأقاليم على إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والرئاسية في فبراير/شباط 2021، وهو ما لم يتم.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية، حول اتهامات الوزير الصومالي.

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدّت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كانت أُخراها أوائل الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us