سياسة
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أردوغان لروحاني: نتمنى أن تتخلى إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على طهران
أعرب الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عن تمنياته بأن تتخلى إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على طهران وتزيل "العقبات غير العادلة" أمام رفاهية الشعب الإيراني.
أردوغان لروحاني: نتمنى أن تتخلى إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على طهران
أردوغان وروحاني يبحثان التطورات الإقليمية والتعاون المشترك  / AA
21 فبراير 2021

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي، التطورات على الصعيد الإقليمي، وسبل تطوير العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، تناول الرئيسان الخطوات الضرورية من أجل تطوير العلاقات على صعيد الاقتصاد والنقل والأمن وغيرها.

وأكد أردوغان أن أنقرة "تحافظ على الإرادة اللازمة لتعزيز العلاقات التركية الإيرانية".

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بأن تتخلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العقوبات المفروضة على طهران وتزيل "العقبات غير العادلة" أمام رفاهية الشعب الإيراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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