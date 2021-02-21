وصف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، البيان الأول لوزارة الخارجية في بلاده تعقيباً على حادثة استشهاد 13 مواطناً تركياً في غارا بشمال العراق بـ"الغبي"، عازياً ذلك إلى "قلة خبرة" لدى الفريق الجديد في الوزارة.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيانها الأول: "إذا كان قتل المدنيين على يد PKK صحيحاً فإننا ندين ذلك بأشد العبارات"، وهو ما أثار غضباً عارماً في تركيا التي استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد احتجاجاً على الإدانة المشروطة.

وبعد اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً جديداً اتهمت فيه تنظيم PKK الإرهابي بوضوح بالوقوف خلف المجزرة.

وقال جيفري، في تصريح لتلفزيون محلي يوم السبت: "ليس هناك أي خطأ في استخدام الجيش لإنقاذ 13 رهينة جرى اصطحابها إلى خارج البلاد"، قائلاً: "هذا تحرك صائب".

وأضاف: "لا أجد أي طريقة لتبرير التصريح الغبي" الذي أدلت به وزارة الخارجية الأمريكية أول الأمر والذي تضمن الإدانة المشروطة.

وقال جيفري إنه "من الجيد تصحيح المسؤولين الأمريكيين هذا الخطأ بمساعدة المسؤولين الأتراك".

وختم بالقول: "ما حدث يظهر قلة خبرة الفريق الجديد" لوزارة الخارجية الأمريكية.