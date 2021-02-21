سياسة
2 دقيقة قراءة
جيفري يصف تصريح الخارجية الأمريكية بشأن مجزرة غارا بـ"الغبي"
قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، إن البيان الأول لوزارة خارجية  بلاده بشأن مجزرة غارا شمال العراق، "غبي"، عازياً ذلك إلى "قلة خبرة" لدى الفريق الجديد في الوزارة.
جيفري يصف تصريح الخارجية الأمريكية بشأن مجزرة غارا بـ"الغبي"
المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري / AA
21 فبراير 2021

وصف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، البيان الأول لوزارة الخارجية في بلاده تعقيباً على حادثة استشهاد 13 مواطناً تركياً في غارا بشمال العراق بـ"الغبي"، عازياً ذلك إلى "قلة خبرة" لدى الفريق الجديد في الوزارة.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيانها الأول: "إذا كان قتل المدنيين على يد PKK صحيحاً فإننا ندين ذلك بأشد العبارات"، وهو ما أثار غضباً عارماً في تركيا التي استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد احتجاجاً على الإدانة المشروطة.

وبعد اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً جديداً اتهمت فيه تنظيم PKK الإرهابي بوضوح بالوقوف خلف المجزرة.

وقال جيفري، في تصريح لتلفزيون محلي يوم السبت: "ليس هناك أي خطأ في استخدام الجيش لإنقاذ 13 رهينة جرى اصطحابها إلى خارج البلاد"، قائلاً: "هذا تحرك صائب".

وأضاف: "لا أجد أي طريقة لتبرير التصريح الغبي" الذي أدلت به وزارة الخارجية الأمريكية أول الأمر والذي تضمن الإدانة المشروطة.

وقال جيفري إنه "من الجيد تصحيح المسؤولين الأمريكيين هذا الخطأ بمساعدة المسؤولين الأتراك".

وختم بالقول: "ما حدث يظهر قلة خبرة الفريق الجديد" لوزارة الخارجية الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us