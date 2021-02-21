سياسة
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6 وزراء جدد.. الرئيس الجزائري يجري تعديلاً طفيفاً بالحكومة
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، إجراء تعديل وزاري طفيف على حكومة عبد العزيز جراد تضمن تعيين 6 وزراء جدد، من دون مساس بالوزارات السيادية، ووفقاً للقائمة التي نشرتها الرئاسة، تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة‎.
6 وزراء جدد.. الرئيس الجزائري يجري تعديلاً طفيفاً بالحكومة
وفقاً للقائمة التي  نشرتها الرئاسة تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة / AA
21 فبراير 2021

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، تعديلاً وزارياً طفيفاً على حكومة عبد العزيز جراد، تضمن تعيين 6 وزراء جدد، من دون مساس بالوزارات السيادية.

وحسب قائمة نشرتها الرئاسة، تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة‎، وجرى تعيين 6 وزراء جدد.

والوزراء الجدد هم: أحمد باشا وزيراً للصناعة، خلفاً لفرحات آيت علي، وطارق بلعريبي، وزيراً للإسكان، خلفاً لكمال ناصري، الذي نقل إلى الأشغال العامة، وحسين شرحبيل، وزيراً للرقمنة، خلفاً لمنير براح.

كما جرى تعيين كمال ميهوبي، وزيراً للري، خلفاً لأزرقي براقي، ودليلة بوجمعة، وزيرة للبيئة، خلفاً لنصيرة بن حراث، ومحمد بوغازي، وزيراً للسياحة، خلفاً لمحمد حميدو.

فيما احتفظ بحقائبهم وزراء الخارجية صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، والمالية أيمن بن عبد الرحمان، إضافة إلى وزارة الدفاع، التي يتولاها تبون.

والأحد، وقع تبون مرسوماً بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تنفيذاً لقرار أعلنه الخميس، وتمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة لم يتحدد تاريخها بعد.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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