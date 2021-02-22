أهم الأحداث:

أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع روحاني تعزيز العلاقات، والرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزارياً على حكومة عبد العزيز جراد.

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أردوغان لروحاني: نتمنى أن تتخلى إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على طهران

أعرب الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عن تمنياته أن تتخلى إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على طهران وتزيل "العقبات غير العادلة" من طريق رفاهية الشعب الإيراني. [TRT عربي]

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد، تناول الرئيسان الخطوات الضرورية من أجل تطوير العلاقات على صعيد الاقتصاد والنقل والأمن وغيرها. [TRT عربي]

ومن جهة أخرى ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عقب عودته من إيران، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أبرمت اتفاقاً مع طهران لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة "اللازمة" في الجمهورية الإسلامية بعدما قلصت إيران تعاونها الأسبوع الحالي. [TRT عربي]

6 وزراء جدد.. الرئيس الجزائري يجري تعديلاً طفيفاً بالحكومة

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد إجراء تعديل وزاري طفيف على حكومة عبد العزيز جراد تضمن تعيين 6 وزراء جدد من دون مساس بالوزارات السيادية، ووفقاً للقائمة التي نشرتها الرئاسة تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة. [TRT عربي]

والوزراء الجدد هم: أحمد باشا وزيراً للصناعة خلفاً لفرحات آيت علي، وطارق بلعريبي وزيراً للإسكان خلفاً لكمال ناصري الذي نقل إلى الأشغال العامة، وحسين شرحبيل وزيراً للرقمنة خلفاً لمنير براح. [TRT عربي]

كما جرى تعيين كمال ميهوبي وزيراً للري خلفاً لأزرقي براقي، ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفاً لنصيرة بن حراث، ومحمد بوغازي وزيراً للسياحة خلفاً لمحمد حميدو. [الأناضول]