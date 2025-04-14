وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم الروسي وقع باستخدام صواريخ باليستية “وسط المدينة في وقت كان عدد كبير من الناس في الشارع"، ما أسفر عن “مقتل 34 شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة 117 بجروح بينهم 15 طفلاً"، مضيفة أن المدنيين أُصيبوا “وسط الشارع وفي السيارات ووسائل النقل العام والمنازل" فيما تواصلت عمليات الإغاثة.

واتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام "صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم/كي إن-23"، ونسبت تنفيذ الضربة إلى اللواءين الصاروخيين 112 و448 في الجيش الروسي، فيما دعا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إلى محاسبة من وصفهم بـ"مجرمي الحرب".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، أنها أسقطت 52 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 33 فوق منطقة بريانسك، و10 فوق أوريول، في تصعيد واضح للهجمات الجوية بين الطرفين.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي بشدة، واعتبر في بيان أن "فقط الأوغاد يمكن أن يقصفوا المدنيين يوم أحد الشعانين"، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب، محذراً من أن موسكو تزداد ثقة بإمكانية استمرارها في القتل دون عقاب.

ونُفّذ الهجوم بعد يومين على لقاء في سان بطرسبرغ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، رغم إعراب الرئيس دونالد ترمب علناً هذا الشهر عن استيائه حيال موسكو التي اتهمها بشن "قصف جنوني" على أوكرانيا.

وكثفت روسيا هجماتها في الأسابيع الأخيرة رغم ضغوط ترمب لوقف الحرب، ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أدى هجوم روسي على مدينة كريفيي ريغ (وسط) إلى مقتل 18 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، مثيراً صدمة في أوروبا.

وتتعرض سومي، القريبة من الحدود الروسية، لضغط متزايد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد انسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق القريبة، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل في الجبهة الشمالية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.