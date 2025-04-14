سياسة
2 دقيقة قراءة
كييف: 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجوم روسي.. وموسكو تعلن تدمير عشرات المسيرات الأوكرانية
أعلنت كييف مقتل 34 شخصاً وإصابة 117 آخرين، بينهم أطفال، في ضربة صاروخية روسية استهدفت وسط مدينة سومي شمال شرقي البلاد أمس الأحد، فيما قالت روسيا إنها دمرت نحو 52 مسيرة أوكرانية ليلاً.
كييف: 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجوم روسي.. وموسكو تعلن تدمير عشرات المسيرات الأوكرانية
أثار الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت وسط مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا / REUTERS
14 أبريل 2025

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم الروسي وقع باستخدام صواريخ باليستية “وسط المدينة في وقت كان عدد كبير من الناس في الشارع"، ما أسفر عن “مقتل 34 شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة 117 بجروح بينهم 15 طفلاً"، مضيفة أن المدنيين أُصيبوا “وسط الشارع وفي السيارات ووسائل النقل العام والمنازل" فيما تواصلت عمليات الإغاثة.

واتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام "صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم/كي إن-23"، ونسبت تنفيذ الضربة إلى اللواءين الصاروخيين 112 و448 في الجيش الروسي، فيما دعا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إلى محاسبة من وصفهم بـ"مجرمي الحرب".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، أنها أسقطت 52 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 33 فوق منطقة بريانسك، و10 فوق أوريول، في تصعيد واضح للهجمات الجوية بين الطرفين.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي بشدة، واعتبر في بيان أن "فقط الأوغاد يمكن أن يقصفوا المدنيين يوم أحد الشعانين"، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب، محذراً من أن موسكو تزداد ثقة بإمكانية استمرارها في القتل دون عقاب.

ونُفّذ الهجوم بعد يومين على لقاء في سان بطرسبرغ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، رغم إعراب الرئيس دونالد ترمب علناً هذا الشهر عن استيائه حيال موسكو التي اتهمها بشن "قصف جنوني" على أوكرانيا.

وكثفت روسيا هجماتها في الأسابيع الأخيرة رغم ضغوط ترمب لوقف الحرب، ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أدى هجوم روسي على مدينة كريفيي ريغ (وسط) إلى مقتل 18 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، مثيراً صدمة في أوروبا.

وتتعرض سومي، القريبة من الحدود الروسية، لضغط متزايد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد انسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق القريبة، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل في الجبهة الشمالية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us