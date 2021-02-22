سياسة
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إيران تنفي أي تواصل مباشر مع واشنطن بشأن السجناء الأمريكيين
نفت الخارجية الإيرانية ما أعلنته الولايات المتحدة بشأن المفاوضات حول السجناء الأمريكيين، مشددة على عدم وجود حوار مباشر مع واشنطن في أي مجال، فيما أكد مستشار الأمن القومي أن إدارة بايدن تعتبر "ملف الأمريكيين المحتجزين في إيران أولوية".
إيران تنفي أي تواصل مباشر مع واشنطن بشأن السجناء الأمريكيين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يؤكد أن أولوية بلاده الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة / AA
22 فبراير 2021

نفت الخارجية الإيرانية الأحد ما وصفته بـ"مزاعم" مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن إجراء مفاوضات بين البلدين حول السجناء الأمريكيين.

ونقلت وكالة "تسنيم" المحلية عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده قوله إن "سوليفان زعم في مقابلة تلفزيونية الأحد أن الحكومة الأمريكية بدأت الاتصال مع المسؤولين الإيرانيين بشأن الرهائن الأمريكيين".

وأوضح زاده "هذا الخبر غير صحيح، ولا يوجد حوار مباشر بين طهران وواشنطن في أي مجال".

وتابع قائلاً: "أولويتنا هي الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة".

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد إن بلاده "بدأت اتصالات مع إيران بخصوص الأمريكيين المحتجزين لديها ولن تقبل حلولاً طويلة الأمد".

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية الأحد أكد فيها سوليفان أن بلاده "تعتزم مواصلة المطالبة بإعادة أولئك الأمريكيين بأمان إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "هذه الكارثة الإنسانية أثارت الغضب التام والمطلق لدى الأمريكيين".

وشدّد على أن "إدارة بايدن تعتبر ملف الأمريكيين المحتجزين في إيران أولوية".

وفيما لم يحدد سوليفان عدد المحتجزين فإن وسائل إعلام أمريكية قالت إنهم ثلاثة، وهم "ساماك نيامازي" رجل أعمال يحمل الجنسية الإيرانية والأمريكية، احتُجز مع والده الثمانيني منذ عام 2016، وحكم عليهما بالسجن 10 أعوام بعد إدانتهما بـ"التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

وفي حالة مماثلة يقضي الإيراني الأمريكي مراد طهباز، عضو منظمة للدفاع عن البيئة، حكماً بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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