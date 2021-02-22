سياسة
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مستوى قياسي.. "بتكوين" تواصل صعودها وتتجاوز 58 ألف دولار
قفزت "بتكوين" أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 58354 دولاراً لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 20%. كما أدى صعودها على مدى شهرين إلى رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار الجمعة.
مستوى قياسي.. "بتكوين" تواصل صعودها وتتجاوز 58 ألف دولار
عملة بتكوين الرقمية تواصل صعودها وتتجاوز قيمتها 58 ألف دولار / Reuters
22 فبراير 2021

واصلت عملة بتكوين تحقيق مكاسبها الأحد، وقفزت إلى ذروة جديدة مع استمرار صعودها على مدى شهرين، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار الجمعة.

وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 58354 دولاراً لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 20% وصعدت "بتكوين" بنحو 100% هذا العام.

وغذت مكاسب "بتكوين" مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

وعلى الرغم من ازدياد اهتمام المجموعات المصرفية والمالية بالبتكوين وإعلانهم إطلاق مشاريع جديدة في العملات الافتراضية في الأشهر الأخيرة مثلما فعلت شركة "بلاك روك" و"باي بال"، فإن سوق العملات الافتراضية لا تحظى بالإجماع.

ويستبعد كثيرون من حكام المصارف المركزية في العالم مثل أندرو بيلي في المملكة المتحدة فكرة اعتبار بتكوين عملة منفصلة بحدّ ذاتها أو حتى اعتباراها "ذهباً رقمياً" يساهم في حفظ الثروة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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