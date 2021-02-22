سياسة
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الأول من نوعه.. شركة تركية تنتج مُولِّداً يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أن شركة آركن للمولدات تمكنت من إنتاج نموذج مولد كهرباء يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل. ومن الممكن أن يحل الديزل الحيوي أو ما يعرف بـ"بيوديزل" مكان البترول في محركات السيارات وفي مولدات الكهرباء.
الأول من نوعه.. شركة تركية تنتج مُولِّداً يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل
تخطط الشركة لبيع منتجاتها للقطاعات التي تولي اهتماماً لنظافة البيئة / AA
22 فبراير 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك الأحد إن شركة آركن التركية للمولدات تمكنت من إنتاج نموذج مولد كهرباء يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ورانك عقب زيارته مصنع شركة آركن بمدينة إسطنبول.

وأوضح ورانك أن المولِّد يعد الأول في العالم الذي يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لبيع منتجاتها للقطاعات التي تولي اهتماماً لنظافة البيئة.

والديزل الحيوي أو ما يعرف بـ"بيوديزل" يعني الوقود المصنع من مواد خام من أصل حيواني ونباتي يمكن استعماله لتشغيل محرك ميكانيكي، ويمكن تصنيعه بطريقة رئيسية من الزيوت النباتية أو الشحوم الحيوانية.

ومن الممكن أن يحل البيوديزل مكان البترول في محركات السيارات والشاحنات وفي مولدات الكهرباء.

وتابع قائلاً: "شركة آركن جرى تأسيسها من قِبل 3 مهندسين تخرجوا في جامعة إسطنبول التقنية، وقد أعجبتني جهودهم وابتكاراتهم، وعلى الرغم من حداثة المصنع، فقد وفر فرص عمل لنحو 300 شخص".

وأردف قائلاً: "نصف أرباح الشركة من الصادرات، فهذه الشركة تصدر مولدات كهربائية إلى نحو 72 دولة حول العالم".

وأكد أن قطاع المولدات في تركيا يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى إنتاج تركيا أنواعاً عديدة من المولدات التي تعمل بأنواع مختلفة من الوقود والطاقة الشمسية.

وشدد على أن تركيا تعد واحداً من المراكز الإنتاجية الهامة في العالم.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة آركن علاء الدين يوكسل إن شركته تولي اهتماماً لأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة.

وأضاف أن نموذج المولد الذي يعمل بالديزل الحيوي الذي ابتكرته شركته يعد الأول من نوعه في العالم.

يذكر أن شركة آركن تأسست في إسطنبول عام 2012 على يد علاء الدين يوكسل ورجب آشيروك وكمال ترياكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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