سياسة
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أردوغان: لا ندين لصندوق النقد الدولي ولو بفلس واحد
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن بلاده لا تدين لصندوق النقد الدولي ولو بفلس واحد، وذلك بالمقارنة مع عام 2002 قبل تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، حين كانت البلاد تدين لصندوق النقد بنحو مليار دولار.
أردوغان: لا ندين لصندوق النقد الدولي ولو بفلس واحد
الرئيس أردوغان قال إن الاحتياطي الحالي لللبنك المركزي التركي يفوق 95 مليار دولار / AA
23 فبراير 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تدين لصندوق النقد الدولي "ولو بفلس واحد".

وقال أردوغان خلال مشاركته الاثنين، في المؤتمر الاعتيادي السابع لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد في ولاية إزمير غربي البلاد: "عندما تولينا السلطة في البلاد عام 2002، كانت تركيا مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار أمريكي، وقد تمكّنّا من سداد هذا المبلغ، وعلى المعارضة أن تدرك هذه الحقائق".

وأوضح أردوغان أن تركيا تمكنت من تخطي مرحلة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر، من خلال التدابير الفعالة والسريعة.

وقال في هذا السياق: "في الوقت الذي تعرضت فيه سلاسل التوريد العالمية لأضرار جسيمة وانكمش فيه الاقتصاد العالمي في المجالات كافة، تمكّنّا من تخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر، من خلال التدابير الفعالة والسريعة".

​​​​​​​كما أشار إلى مواصلة حكومة بلاده اتخاذ التدابير اللازمة في الأماكن التي توقف فيها الإنتاج وتنقصها الخدمات، جراء جائحة كورونا.

وفي معرض رده على ادعاءات المعارضة حول تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملة الأجنبية، قال أردوغان إن الاحتياطي الحالي للمركزي التركي يفوق 95 مليار دولار.

وأوضح الرئيس التركي أن تعاملات الصرف الأجنبي كافة في بلاده تحصل ضمن إطار القوانين وقواعد السوق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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