أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إجراء مناورات "الوطن الأزرق 2021" بتخطيط من قيادة القوات البحرية، في الفترة بين 25 فبراير و7 مارس المقبل.

وكشفت الوزارة أن المناورات الجديدة ستجري في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن المناورات تهدف إلى تقييم جاهزية الوحدات والسفن التابعة لقيادة القوات البحرية وتطوير القدرات للعمليات البحرية.

وأوضحت الوزارة أن قيادة القوات البحرية ستشارك في المناورات بـ82 سفينة و5 طائرات دورية بحرية و12 طائرة هليكوبتر بحرية وعدد من الطائرات دون طيار.

كما ستشارك في المناورات القوات البرية، والقوات الجوية التركية وقوات الدرك، بالإضافة إلى عشرات السفن والمروحيات والطائرات التابعة لخفر السواحل التركي.