قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين، و"همّهم مختلف، إذ لا يزالون مع الإرهاب والإرهابيين".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر عن الهجرة الاثنين، نظمته جامعة "9 أيلول" في ولاية إزمير غربي تركيا.

وأكد أردوغان أن الإنسانية رسبت في امتحان التعامل مع أزمة المهاجرين.

وقال أردوغان: "الإنسانية لم ترسب (في مسألة المهاجرين) بالبحر المتوسط فقط، بل في بحر إيجة ونهر مريج أيضاً".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "الذين استقبلوا بضع مئات من اللاجئين لأغراض دعائية لا يتحملون مسؤولياتهم حيال هذه الأزمة المتعلقة بأرواح البشر".

وأضاف أردوغان: "تقاسمنا خبزنا مع اللاجئين حين وضعتهم بالمخيمات دول إمكانياتها المادية أضعاف إمكانياتنا".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم 3 مليارات يورو لليونان من أجل 100 ألف طالب لجوء، فيما تَخلّى عن مسؤوليته تجاه 4 ملايين مثلهم في تركيا.

كما انتقد الولايات المتحدة قائلاً: "هؤلاء لا يكترثون بقضية الدفاع عن اللاجئين، وهمهم مختلف، إذ لا يزالون مع الإرهاب والإرهابيين".