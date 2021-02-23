سياسة
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كشميريون يرحبون بطرح تركيا قضيتهم في الأمم المتحدة
رحب المنتدى العالمي للتوعية بكشمير، ومقره واشنطن، بطرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قضية إقليم كشمير بالأمم المتحدة، وفي كلمته أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، جدّد الوزير التركي دعوته الحكومة الهندية إلى تخفيف القيود الحالية على الإقليم.
كشميريون يرحبون بطرح تركيا قضيتهم في الأمم المتحدة
وزير الخارجية التركي جدّد دعوته الحكومة الهندية إلى تخفيف القيود الحالية على إقليم كشمير / AP
23 فبراير 2021

أعرب المنتدى العالمي للتوعية بكشمير (مقره واشنطن)، عن ترحيبه بطرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قضية إقليم كشمير في الأمم المتحدة.

وقال غلام نبي فاي، أمين عامّ المنتدى، في بيان، إن طرح جاوش أوغلو قضية كشمير على جدول أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو سياسة ثابتة لإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلّ النزاع في الإقليم.

وأضاف أن تصريحات جاوش أوغلو حول الإقليم، تتماشى مع التصريحات الرسمية للأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول القضية ذاتها.

وفي كلمته أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان عبر الفيديو كونفراس، جدّد وزير الخارجية التركي دعوته الحكومة الهندية إلى تخفيف القيود الحالية على إقليم كشمير.

وأضاف: "نتمنى حل المشكلة سلمياً، على أساس قرارات الأمم المتحدة والتوقعات المشروعة لشعب جامو وكشمير".

ويُطلَق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضمّ جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على الإقليم منذ نيل البلدين استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، إذ نشبت 3 حروب أعوام 1948و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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