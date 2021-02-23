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أردوغان يقول إن واشنطن لا تكترث بقضية اللاجئين، ولندن تدعو بكين لإدخال لجنة تقصي الحقائق بتركستان الشرقية.

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أردوغان: واشنطن لا تكترث بقضية اللاجئين ولا تزال مع الإرهاب والإرهابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين، و"همّهم مختلف، إذ لا يزالون مع الإرهاب والإرهابيين". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "تقاسمنا خبزنا مع اللاجئين في حين وضعتهم بالمخيمات دول إمكانياتها المادية أضعاف إمكانياتنا". [TRT عربي]

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم 3 مليارات يورو لليونان من أجل 100 ألف طالب لجوء، فيما تَخلّى عن مسؤوليته تجاه 4 ملايين مثلهم في تركيا. [TRT عربي]

لندن تدعو بكين لإدخال لجنة تقصي الحقائق تركستان الشرقية

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مساء الاثنين الحكومة الصينية للسماح للجنة تقصي حقائق بالوصول إلى إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية). [TRT عربي]

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة". [TRT عربي]

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون. [TRT عربي]