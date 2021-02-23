اعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي الاثنين قانوناً يعتبر ممارسات الصين بحق أتراك الأويغور "إبادة جماعية".

وفي 19 فبراير/شباط الجاري ناقش النواب مقترحاً حمل عنوان "الأقليات الدينية في الصين"، قدّمه النائب مايكل تشونغ عن حزب المحافظين المعارض.

وفي كلمة له خلال الجلسة أشار تشونغ إلى وجود العديد من الدلائل التي تؤكد ارتكاب إبادة في إقليم تركستان الشرقية.

وشدد على ضرورة ممارسة كندا لدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون في مقدمة الدول العالمية في هذا الشأن.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

والعام الماضي اتهمت الخارجية الأمريكية الصين في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية وإجبارهم على العمل بالسخرة.

لكن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال" هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".