سياسة
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المغرب.. نشطاء يدعون لمقاطعة شركات الزيوت الفرنسية
دعا نشطاء مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركات الزيوت الفرنسية بالبلاد بسبب ارتفاع أسعارها، ما يعيد إلى الواجهة حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق المغربية خلال 2018، من بينها شركة "سنطرال دانون" الفرنسية.
المغرب.. نشطاء يدعون لمقاطعة شركات الزيوت الفرنسية
أعرب عدد من المغاربة في صفحاتهم بفيسبوك عن رفضهم للزيادة التي أقرتها شركات الزيوت النباتية الفرنسية، وبلغت 10 دراهم (أزيد من دولار) في قنينة 5 لترات / مواقع التواصل
23 فبراير 2021

أطلق نشطاء مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات الزيوت الفرنسية بالبلاد بسبب ارتفاع أسعارها.

وأعرب عدد من المغاربة في صفحاتهم بفيسبوك عن رفضهم للزيادة التي أقرتها شركات الزيوت النباتية الفرنسية، وبلغت 10 دراهم (أزيد من دولار) في قنينة 5 لترات، أي بنحو درهمين في اللتر الواحد.

كما أعلن النشطاء المغاربة عن غضبهم من الزيادة المفاجئة وطالبوا الشركات المعنية بالتراجع عنها.

وانتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة خراطي في تصريحات صحفية الاثنين، إقدام شركات الزيوت على الزيادة في سعرها خلال الأيام الأخيرة، معتبراً أن "الزيادة في أسعار الزيوت جاءت من دون توضيح أسباب ذلك، وهذا مخالف للقانون".

واستدرك خراطي قائلاً: "أسعار الزيوت النباتية تبقى حرة فعلاً، لكن القانون يحظر اتفاق جميع الشركات على الزيادة".

ودعا مجلس المنافسة لإجراء "تحرياته الضرورية، لإثبات وجود توافق بين هذه الشركات على زيادة أسعارها".

وفرنسا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للمغرب، إذ تسيطر شركاتها على حصص مهمة في السوق المحلية بمختلف المجالات، من بينها الزيوت النباتية.

وتأتي دعوات المقاطعة لتعيد إلى الواجهة حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق المغربية خلال 2018، من بينها شركة "سنطرال دانون" الفرنسية لإنتاج الحليب ومشتقاته التي تكبدت خسائر فادحة.

وتواصلت في المغرب حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية تبيع الحليب والماء والوقود.

ونتيجة لهذه المقاطعة التي تواصلت على مدى أشهر بالمغرب، قرر بعض الشركات تخفيض أسعار الحليب بعد حملة مقاطعة دامت أزيد من 4 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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