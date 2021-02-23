كشفت شركة "هواوي" التي تكافح تحت وطأة عقوبات أمريكية، النقاب، الاثنين، عن هاتف ذكي جديد قابل للطي مزود بشاشة عرضها 8 بوصات (20 سم) لإظهار براعتها التقنية، لكنها قالت إنه سيُباع في الصين فقط.

ويسلِّط الهاتف الجديد الذي أطلق عليه "ميت إكس 2" الضوء على التحديات التي تواجه "هواوي" بعد أن قطعت واشنطن عنها الوصول إلى رقائق المعالج الأمريكية وخدمات "غوغل".

والعام الماضي تراجعت هواوي من العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية الأكثر مبيعاً إلى المركز السادس.

وقالت الشركة إن الهاتف الجديد، ثالث هواتفها القابلة للطي، يتمتع بصور أوضح وصوت أفضل للأفلام والألعاب. ويعمل الهاتف على شريحة المعالج الأكثر تقدماً من هواوي، وهي "كيرين 9000".

وتعرّضت "هواوي" أول علامة تجارية عالمية للتكنولوجيا في الصين، لصفعة من خلال إدراجها على قائمة سوداء للتصدير من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2019 باعتبارها تمثل "خطراً أمنياً"، وهو اتهام تنفيه الشركة.