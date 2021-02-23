ألقت قوات الأمن التركية القبض على إرهابية فرنسية كانت في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابية الفرنسية "سارة طالب" في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة تحريات مديرية أمن أنقرة وفرق مكافحة الإرهاب أثبتت وجود الإرهابية في العاصمة أنقرة.

وبعد تعقّب دقيق تمكنت قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على الإرهابية على بُعد 200 متر من السفارة الفرنسية في أنقرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن "طالب" كانت تحاول التواصل مع السفارة الفرنسية من أجل العودة إلى بلادها.

وعلم مراسل الأناضول أن تركيا سترحل طالب عقب إتمام الإجراءات القانونية بحقها.