سياسة
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قبل هروبها إلى سفارة بلادها.. تركيا تعتقل إرهابية فرنسية مطلوبة للإنتربول
ألقت قوات الأمن التركية القبض على إرهابية فرنسية كانت في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي، وأظهرت التحقيقات أنها كانت تحاول التواصل مع السفارة الفرنسية من أجل العودة إلى بلادها.
قبل هروبها إلى سفارة بلادها.. تركيا تعتقل إرهابية فرنسية مطلوبة للإنتربول
قوات الأمن التركية تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابية على بُعد 200 متر من السفارة الفرنسية في أنقرة / Reuters
23 فبراير 2021

ألقت قوات الأمن التركية القبض على إرهابية فرنسية كانت في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابية الفرنسية "سارة طالب" في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة تحريات مديرية أمن أنقرة وفرق مكافحة الإرهاب أثبتت وجود الإرهابية في العاصمة أنقرة.

وبعد تعقّب دقيق تمكنت قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على الإرهابية على بُعد 200 متر من السفارة الفرنسية في أنقرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن "طالب" كانت تحاول التواصل مع السفارة الفرنسية من أجل العودة إلى بلادها.

وعلم مراسل الأناضول أن تركيا سترحل طالب عقب إتمام الإجراءات القانونية بحقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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