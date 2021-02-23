سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر.. ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق شمالي البلاد إلى 12 قتيلاً
أفادت وسائل إعلام مصرية محلية بأن 12 شخصاً لقوا مصرعهم شمالي البلاد الاثنين، إثر غرق مركب صيد يُقِل أكثر من 13 شخصاً بينهم أطفال، موضحة أن مدير أمن الإسكندرية تلقى "إخطاراً بغرق المركب"، وأن الضحايا من عائلة واحدة.
مصر.. ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق شمالي البلاد إلى 12 قتيلاً
7 أشخاص يلقون مصرعهم إثر غرق مركب صيد شمالي مصر / AA
23 فبراير 2021

ارتفع عدد ضحايا المركب الغارق شمالي البلاد إلى 12 قتيلاً صباح الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الدستور" الخاصة عن إيهاب المالحي قائد فريق الغواصين المتطوعين، قوله: "غرق مركب كان يقل 19 شخصاً بينهم أطفال من أسرة واحدة كانوا في نزهة ترفيهية ببحيرة مريوط في مدينة الإسكندرية (شمال) الاثنين".

وأضاف المالحي: "جرى انتشال 12 غريقاً من مياه البحيرة، وجاري البحث عن 7 مفقودين"، لافتاً إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

ولم يوضح المسؤول سبب غرق المركب.

وكانت حصيلة سابقة للضحايا أوردتها وسائل إعلام محلية أشارت إلى 7 قتلى و12 مفقوداً.

فيما نقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قوله إن "المعاينة المبدئية للحادث أظهرت أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة وكانوا في رحلة ترفيهية داخل البحيرة".

وأوضح الشريف: "جرى توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، إضافة إلى توفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث".

فيما أصدر غواصون عدة استغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لسرعة التوجه إلى موقع الحادث لمساعدة الجهات المعنية في إنقاذ ضحايا المركب الغارق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us