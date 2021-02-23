ارتفع عدد ضحايا المركب الغارق شمالي البلاد إلى 12 قتيلاً صباح الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الدستور" الخاصة عن إيهاب المالحي قائد فريق الغواصين المتطوعين، قوله: "غرق مركب كان يقل 19 شخصاً بينهم أطفال من أسرة واحدة كانوا في نزهة ترفيهية ببحيرة مريوط في مدينة الإسكندرية (شمال) الاثنين".

وأضاف المالحي: "جرى انتشال 12 غريقاً من مياه البحيرة، وجاري البحث عن 7 مفقودين"، لافتاً إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

ولم يوضح المسؤول سبب غرق المركب.

وكانت حصيلة سابقة للضحايا أوردتها وسائل إعلام محلية أشارت إلى 7 قتلى و12 مفقوداً.

فيما نقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قوله إن "المعاينة المبدئية للحادث أظهرت أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة وكانوا في رحلة ترفيهية داخل البحيرة".

وأوضح الشريف: "جرى توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، إضافة إلى توفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث".

فيما أصدر غواصون عدة استغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لسرعة التوجه إلى موقع الحادث لمساعدة الجهات المعنية في إنقاذ ضحايا المركب الغارق.