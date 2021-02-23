أجرت روسيا تحديثات لنظام الدفاع الجوي الخاص بها "بانتسير" عقب فشله في التصدي للمُسيّرات التركية بليبيا.

وقدّمت روسيا نموذج "Pantsir-S1M" المعدّل في معرض الأسلحة "IDEX-2021" الذي أقيم في أبو ظبي.

وكان التغيير الأهم في النسخة المعدّلة تحديث نظام الرادار. وقدّمت مجموعة "روستيك"، الشركة المصنّعة لنظام الدفاع الجوي Pantsir، عرضاً بأبرز التغييرات في المعرض، وقالت: "Pantsir الذي أُجريت تعديلات عليه لديه رادار جديد، بفضله تزيد المسافة التي يمكن خلالها تحديد الهدف من 30 كيلومتراً إلى 75 كيلومتراً".

وأضافت أنه "باستخدام الرادار والصواريخ المعززة المضادة للطائرات زاد مدى إصابة الهدف من 20 كيلومتراً إلى 40 كيلومتراً. ويتمتع النظام الجديد بالقدرة على إصابة أهداف تزن 70 كغم في الهواء".

وأعلن رئيس "روستيك" سيرغي تشيميزوف أنه بعد تطوير النسخة المحدّثة ستباع المنظومة الدفاعية إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.