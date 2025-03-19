سياسة
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مصرع 6 مهاجرين وفقدان 40 إثر انقلاب قارب في المتوسط قبالة سواحل إيطاليا
لقي 6 أشخاص مصرعهم وفُقد 40 آخرون إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين كانوا يحاولون الانتقال من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
مصرع 6 مهاجرين وفقدان 40 إثر انقلاب قارب في المتوسط قبالة سواحل إيطاليا
إيطاليا.. مصرع 6 مهاجرين وفقدان 40 إثر انقلاب قارب في المتوسط / TRT Balkan
19 مارس 2025

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، الأربعاء، أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ 10 أشخاص، 6 رجال و4 نساء، من القارب الذي انقلب قبالة سواحل جزيرة لامبيوني أمس الثلاثاء.

وأفاد المهاجرون الذين نُقلوا إلى جزيرة لامبيدوزا بعد إنقاذهم، بوجود 40 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، وفق المصدر ذاته.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط ​​ووصلوا إلى البلاد في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 18 مارس/آذار 8743.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فُقد 140 مهاجراً غير نظامي في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ مطلع العام الجاري وحتى 17 مارس/آذار الجاري.

وتشتكي دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط من موجات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من ليبيا، التي تشتكي بدورها مِن تخلّي أوروبا عنها في مواجهة الظاهرة كونها "بلد عبور فقط".


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