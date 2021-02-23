سياسة
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عملة "بتكوين" تهوي 17% لتهبط إلى أدنى مستوياتها الشهر الجاري
هبطت مؤشرات العملة الرقمية "بيتكوين" بنسبة 17%، لتصل إلى أشد مستوياتها انخفاضاً خلال شهر بقيمة 45 ألف دولار، فيما تزايد قلق المستثمرين بشأن التقييمات.
عملة "بتكوين" تهوي 17% لتهبط إلى أدنى مستوياتها الشهر الجاري
نزلت "بتكوين" في أحدث تعاملات 11.3% بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش / Reuters
23 فبراير 2021

هوَت بتكوين 17% الثلاثاء لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات الرقمية المشفرة، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.

وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار، ونزلت بتكوين في أحدث تعاملات 11.3% بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش.

ومدّد النزول انخفاضاً بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفاً و354 دولاراً الذي بلغته يوم الأحد، بيد أن بتكوين لا تزال مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.

ونزل سعر إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية التي عادةً ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين، ما يزيد على 17% وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولاراً، منخفضة قرابة 30% عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطاً محموماً هذا العام، إذ بدأ أثرياء العالم وكبار مديري الشركات العالمية، يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخّوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة بتكوين فوق 50 ألف دولار لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بتكوين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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