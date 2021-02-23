سياسة
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بمشاركة أمريكية.. تنظيم YPG/PKK الإرهابي يقسم دير الزور إلى كانتونات
قسمت منظمة YPG/PKK الإرهابية الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من محافظة دير الزور ذات الغالبية العربية شرقي سوريا إلى كانتونات، خلال اجتماع ضم ضباطاً من الجيش الأمريكي وممثلين عما يسمى "المجالس المحلية" للبلدات الواقعة تحت سيطرة المنظمة.
بمشاركة أمريكية.. تنظيم YPG/PKK الإرهابي يقسم دير الزور إلى كانتونات
تسيطر المنظمة الإرهابية على أجزاء واسعة من ريف دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات وهي أغنى مناطق سوريا بالنفط / AA
23 فبراير 2021

قسمت منظمةYPG/PKK الإرهابية الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من محافظة دير الزور ذات الغالبية العربية شرقي سوريا إلى كانتونات أسوة ببقية المناطق التي تحتلها في البلاد.

وخلال السنوات الماضية قسمت المنظمة المناطق العربية التي تحتلها إلى مقاطعات وجزأت المقاطعات إلى كانتونات، لتأكيد سيطرتها عليها والتفرد بإداراتها وفرض أيديولوجيتها عليها في الإدارة والحكم.

وأفادت مصادر محلية الثلاثاء بأن اجتماعاً جرى أمس الاثنين في بلدة الكسرة بريف دير الزور، ضم ضباطاً من الجيش الأمريكي وممثلين عما يسمى "المجالس المحلية" للبلدات الواقعة تحت سيطرة المنظمة، حسب وكالة الأناضول.

وأفضى الاجتماع حسب المصادر إلى الاتفاق على تقسيم المناطق الواقعة تحت سيطرة المنظمة في محافظة دير الزور إلى كانتونات تحت اسم "مجالس مناطق".

وحسب الاتفاق، جرت تسمية المنطقة الممتدة من بلدة أبو حمام إلى بلدة الباغوز بـ"مجلس المنطقة الشرقية" والمنطقة الممتدة بين بلدتَي البصيرة والطيانة بـ"مجلس المنطقة الوسطى".

كما جرى تسمية المنطقة بين بلدتَي الصور والبصيرة بـ"مجلس المنطقة الشمالية" والمنطقة التي تضم بلدات الريف الغربي بـ"مجلس المنطقة الغربية".

ولفتت المصادر إلى أنه جرى تعيين عناصر من المنظمة ومقربين منها لإدارة تلك المناطق (الكانتونات)، فجرى تحديد أسمائهم مسبقاً من قبل المنظمة.

وتسيطر المنظمة الإرهابية على أجزاء واسعة من ريف دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات، وهي أغنى مناطق سوريا بالنفط فتوجد فيها أكبر حقول الخام بالبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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