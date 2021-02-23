قال نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم قيران، الثلاثاء، إن اليونان أعادت قسراً أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتهكة بذلك أهم مبادئ التعامل مع المهاجرين وهو "عدم إجبارهم على العودة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج بعنوان "الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين" الذي نظمته أكاديمية العدل التركية في إطار رئاسة تركيا لمسيرة تعاون دول جنوب شرق أوروبا (GDAÜ).

و دعا قيران المجتمع الدولي إلى مزيد من التعاون والتضامن من أجل توفير معيشة كريمة للمهاجرين واللاجئين.

وتابع قائلاً: "للأسف بعض الدول تنتهك القانون الدولي فيما يخص التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وقد زودنا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالوثائق التي تثبت انتهاك اليونان لحقوق المهاجرين واللاجئين".

وأشار قيران إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجر و46 مليون نازح ونحو 30 مليون لاجئ حول العالم حالياً.

وأوضح أن ملايين الأشخاص في سوريا وأفغانستان وميانمار ومناطق أخرى، اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب الحروب والمجاعة والفقر.

وأكد أن تركيا تحتضن كل من يلجأ إليها بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم، مبيناً أن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إيواء اللاجئين.

وتابع قائلاً: "نستضيف نحو 4 ملايين لاجئ ومهاجر معظمهم من السوريين، ومع المساعدات التي نقدمها للنازحين في الداخل السوري، يصل عدد الأشخاص الذين تساعدهم تركيا إلى نحو 9 ملايين".

وأضاف أن تركيا أنفقت من ميزانيتها أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، لتحسين أوضاع السوريين المقيمين على أراضيها، وأنشأت 52 ألف مسكن للنازحين في محافظة إدلب السورية.

وأردف قائلاً: "الأزمة الإنسانية في سوريا بلغت مستويات مقلقة للغاية ولا يمكن ترك دول الجوار تتحمل بمفردها أعباء هذه الأزمة، لذا ندعو المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء بشكل عادل ".