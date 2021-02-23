قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته وزعت 657 ألف كمبيوتر لوحي على الطلاب خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس التركي لدى مشاركته في مراسم افتتاح منشآت تعليمية بالعاصمة أنقرة: "نولي أهمية كبيرة للتعليم، وقد وزعنا مليوني كمبيوتر لوحي لطلابنا، منها 657 ألفاً خلال فترة تفشي فيروس كورونا".

وأشار أردوغان إلى تقديم ما يقرب من 180 مليون درس عبر البث الحي على قناة "TRT" وموقع "EBA" الإلكتروني منذ أن بدء التعليم عن بُعد في 23 مارس/آذار 2020.

وأضاف قائلاً: "مع تفشي فيروس كورونا، أصبحت التكنولوجيا الرقمية في التعليم أكثر بروزاً من أي وقت مضى، وتركيا قطعت شوطاً جيداً في هذا المجال".

وأكد أردوغان أن النظام التعليمي في تركيا بات مثالاً يحتذى من قِبل العديد من الدول حول العالم، بفضل التطوير الحاصل في هذا القطاع خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت إلى أن حكومته تبذل جهوداً مضاعفة لإعادة التعليم وجهاً لوجه في أقرب وقت ممكن، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وفيما يخص مكافحة فيروس كورونا، أكد أردوغان أن بلاده تعتبر من أنجح الدول في تطعيم المواطنين باللقاح .