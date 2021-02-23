سياسة
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أول اجتماع.. قطر ومصر تبحثان آليات تنفيذ المصالحة
في أول اجتماع بينهما، أجرت قطر ومصر، مباحثات في الكويت، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.
أول اجتماع.. قطر ومصر تبحثان آليات تنفيذ المصالحة
قطر ومصر تجريان مباحثات في الكويت / AA
23 فبراير 2021

أجرت قطر ومصر، الثلاثاء، مباحثات في الكويت، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن وفدين رسميين من قطر ومصر، عقدا بالكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالسعودية.

وأضاف البيان أن الجانبين "رحبا بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين".

وعقب توقيع بيان العلا، جاءت إجراءات بين تلك الدول شملت فتح أجواء وحدود، وإعادة تدريجية في العلاقات الدبلوماسية، وهو ما جرى بعضه بين مصر وقطر مؤخراً.

كما بحث الاجتماع، وفق البيان، "السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي تُوجت بإصدار بيان العلا، بحسب البيان ذاته.

كما تقدما بالشكر للكويت، وفق البيان، على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وعلى الجهود التي قادتها لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

وكانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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