أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 8 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارا، شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر تويتر، أن القوات المسلحة التركية تواصل "تدمير أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وأوضحت أن قواتها الجوية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين من PKK في منطقة غارا، بعد عمليات استطلاع كشفت عن مواقعهم.

وأكدت الوزارة عزمها وتصميمها على مواصلة العمليات ضد تنظيم PKK الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.​​​​​​​