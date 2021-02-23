سياسة
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وزير خارجية تركيا ونظيره الأذربيجاني يبحثان التطورات في "قره باغ"
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، أن السفر بين تركيا وأذربيجان بواسطة الهوية الشخصية سيبدأ قريباً، بعد لقاء جمعه بنظيره الأذربيجاني في العاصمة أنقرة، تناولا خلاله تطوير العلاقات وسبل إعادة بناء وتنمية المناطق المحررة في قره باغ.
وزير خارجية تركيا ونظيره الأذربيجاني يبحثان التطورات في "قره باغ"
وزير الخارجية التركي قال إن بلاده ستواصل تقديم الدعم لأذربيجان في إطار إعادة بناء وتنمية المناطق المحررة / AA
23 فبراير 2021

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، الثلاثاء، آخر التطورات في إقليم "قره باغ"، خلال لقاء في العاصمة أنقرة.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، إنه تناول مع بيرموف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن آخر التطورات في "قره باغ".

وأضاف: "سنواصل تقديم الدعم لأذربيجان في إطار إعادة بناء وتنمية المناطق المحررة".

وأردف: "سنبدأ قريباً السفر بين البلدين بواسطة الهوية الشخصية".

ووقع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، الأسبوع الماضي، خطة عمل مشتركة من شأنها تسريع وتيرة العلاقات بين البلدين.

وقال أوقطاي إن خطة العمل الموقعة مع أذربيجان"مرحلة مهمة" من أجل تحقيق هدف الوصول بحجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ" منذ عام 1992، وبعد معارك استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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