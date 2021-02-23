وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى سريلانكا الثلاثاء، فيما احتج مسلمون قرب مكتب الرئاسة مطالبين بأن تسمح الحكومة بدفن الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا بدلاً من حرقهم.

ويأمل مسلمو سريلانكا في أن يعرض خان مسألة الدفن عندما يلتقي مسؤولين هناك الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع أن يلتقي خان الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه الأكبر، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا خلال زيارته التي تستمر يومين.

وفيما بدأ خان -رئيس وزراء باكستان ذات الأغلبية المسلمة- زيارته، تجمع نحو ألفي محتج قرب مكتب الرئيس مطالبين بالسماح بدفن المسلمين الذين توفوا بسبب كورونا.

وقال نائب المعارضة مجيب الرحمن عبر الهاتف "إنه يعلم الوضع ونعتقد أنه سيثير الأمر مع رئيس ورئيس وزراء سريلانكا."

وأضاف أن الحكومة مستمرة في رفض دعوات الدفن بالرغم من تعهد ماهيندا راجاباكسا قبل أسبوعين بالسماح بذلك. لكن حتى الآن، لم تسمح الحكومة بالدفن.

وكان خان قد رحب في وقت سابق بتأكيد راجاباكسا ذلك في تغريدة.

وسريلانكا دولة ذات أغلبية بوذية ويشيع بين البوذيين والهندوس، ثاني أكبر جماعة دينية في البلاد، حرق الموتى. ويمثل المسلمون نحو 7% من تعداد السكان البالغ 22 مليون نسمة.

وتفرض الحكومة حرق جثث الموتى بسبب فيروس كورونا، مبررة ذلك بأن الفيروس قد يلوث المياه الجوفية عبر الرفات البشرية.

واحتج مسلمون وغير مسلمين على القرار العام الماضي، ووصفوه بأنه غير علمي ولا يحترم المعتقدات الإسلامية، وأثارت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضاً مخاوف بهذا الشأن مع الحكومة.

وقالت منظمة الصحة العالمية وجماعات طبية سريلانكية إنه من الممكن دفن أو حرق ضحايا كورونا.