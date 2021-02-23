سياسة
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الجيش التركي يضيف إلى ترسانته النسخة الثانية من مروحية "أتاك"
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تسلم قيادة القوات البرية النسخة الثانية من مروحية "أتاك" محلية الصنع. وأوضحت الوزارة أن المروحية جرى تطويرها بإمكانات محلية وزودت بمجسات التحذير الليزرية، ومستقبلات تحذير راداري وليزري.
الجيش التركي يضيف إلى ترسانته النسخة الثانية من مروحية "أتاك"
الجيش التركي يضيف إلى ترسانته النسخة الثانية من مروحية "أتاك" / AA
23 فبراير 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تسلُّم قيادة القوات البرية النسخة الثانية من مروحية "أتاك" محلية الصنع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مروحية "أتاك" الثالثة والخمسين من طراز "T-129" دخلت الخدمة في الجيش التركي.

وأضافت أن شركات الدفاع التركية، طورت بإمكاناتها المحلية النسخة الثانية من مروحية أتاك "T-129" بتزويدها إلى جانب مجسات التحذير الليزرية وأنظمة أخرى للحرب الإلكترونية، مستقبلات تحذير راداري وليزري.

وأشارت إلى زيادة كفاءة الحماية الذاتية للمروحية عبر أنظمة تشويش التردد اللاسلكي.

ومروحية "أتاك" من إنتاج شركة صناعات الفضاء والطيران التركية "توساش"، ويبلغ طولها أكثر من 14 متراً، وارتفاعها نحو 4 أمتار، وتستطيع التحليق 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومتراً.

كما أنها قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخاً موجهاً محلي الصنع من طراز "جيريت".

إضافة إلى 4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، و76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمتراً مثبتاً في المقدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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