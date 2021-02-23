سياسة
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أنقرة تدعو أثينا إلى اتفاق يحقق مصلحة الطرفين "بدلاً من المؤامرات"
دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الثلاثاء، الحكومة اليونانية للتوصل إلى اتفاق مع بلاده يعود بالنفع على كلا الطرفين بدلاً من المؤامرات، وأكد أن التوصل إلى اتفاق مع تركيا على أساس رابح ـ رابح هو أفضل ما يمكن القيام به.
أنقرة تدعو أثينا إلى اتفاق يحقق مصلحة الطرفين "بدلاً من المؤامرات"
جليك دعا اليونان إلى اتفاق مع تركيا على أساس رابح-رابح / AA
23 فبراير 2021

دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الحكومة اليونانية للتوصل إلى اتفاق مع بلاده يعود بالنفع على كلا الطرفين، بدلاً من المؤامرات.

وقال جليك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، مخاطباً الجانب اليوناني: "تدركون وندرك جيداً أنه لا طائل من تحالفاتكم مع الآخرين لحشرنا في الزاوية أو لإلحاق الأذى بالجمهورية التركية".

وأضاف أن "أفضل ما يمكنكم القيام به هو التوصل إلى اتفاق مع تركيا على أساس رابح ـ رابح".

وكانت 4 مقاتلات يونانية قد تحرشت بسفينة تركية تجري أبحاثاً تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي بحر إيجه.

واقتربت المقاتلات اليونانية من سفينة "TCG Çeşme'" التركية مسافة ميلَين بحريين، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.

وتواصل السفينة "TCG Çeşme'" مهامها في المياه الدولية شمالي بحر إيجة، لغاية الثاني من مارس/ آذار المقبل، ضمن إطار برنامجها السنوي للأبحاث العلمية والتقنية في المجال الهيدروغرافي.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن المقاتلات اليونانية تحرشت بالسفينة المذكورة على ارتفاع ألف متر.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن سلوك تركيا في هذا الموضوع وقرارها وماذا ستفعل واضح من دون أي شبهة.

وأضاف: "جرى الرد على تحرُّش جيراننا اليونانيين وفقاً للقواعد".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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