سياسة
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لأول مرة منذ 2016.. آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية في العالم
مع إطلاق هواتف آيفون الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت آبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020. وللمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت آبل على سامسونغ في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة.
لأول مرة منذ 2016.. آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية في العالم
 آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020 / Reuters
23 فبراير 2021

مع إطلاق هواتف آيفون الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت آبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020، وفق دراسة حديثة.

وللمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت آبل على سامسونغ في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب جائحة كورونا.

فقد انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5,4% خلال الربع الرابع و12,5% في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصاً.

غير أن دراسة نشرتها شركة "غارتنر" أشارت إلى أن "إطلاق هواتف آيفون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد آبل في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020".

وباعت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام.

وتقدمت المجموعة الأمريكية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43,4 مليوناً) وأوبو (34,3 مليوناً) وهواوي (34,3 مليون أيضاً).

وفي المبيعات السنوية، تبقى سامسونغ الرائدة عالمياً، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14,6% إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل آبل المركز الثاني عالمياً (200 مليون جهاز) متقدمة على هواوي التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24,1% خصوصاً جراء العقوبات الأمريكية في حقها، وفق "غارتنر".

وأشارت الدراسة إلى أن "أثر منع استخدام تطبيقات غوغل على هواتف هواوي الذكية ألحق أذى بأداء هواوي وأثر سلباً على مبيعاتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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