تعتزم إسرائيل، تزويد دول في العالم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا مقابل افتتاح سفارات في القدس، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، مساء الثلاثاء، إن دولة هندوراس ستتلقى في وقت لاحق اليوم 5 آلاف لقاح من المخزون الإسرائيلي.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته للقناة، إن طائرة ستصل من هندوراس لتلقي اللقاحات.

ولاحقاً ستحصل كل من غواتيمالا و التشيك على كميات مماثلة، بحسب المصدر ذاته.

وسبق أن افتتحت غواتيمالا سفارة في القدس لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة، فيما تعهدت هندوراس والتشيك باتخاذ خطوات مماثلة، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الخطوة بأنه "عملية إتجار".

وكتب غانتس بحسابه على تويتر: "حقيقة أن نتنياهو يتاجر دون حساب في اللقاحات التي دفع مواطنو إسرائيل ثمنها من أموال الضرائب، تظهر أنه يعتقد أنه يدير مملكة وليست دولة".

وأكد أن "خطوة كهذه تتطلب مناقشتها والمصادقة عليها من قبل الحكومة"، معتبراً أن "الحاجة الأمنية أو السياسية أو الطبية الماسّة فقط يمكن أن تبرر مثل هذه الخطوة".

والثلاثاء، قال مكتب نتنياهو في بيان: "تراكمت خلال الشهر الماضي كمية محدودة من اللقاحات لم يتم استخدامها".

وأضاف: "بالتالي فقد تقرر تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وفي عدد من الدول التي توجهت إلى إسرائيل بكمية رمزية من اللقاحات".

وتُطعّم إسرائيل سكانها بلقاح "فايزر"، ولكن موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أشار إلى امتلاك وزارة الصحة قرابة 100 ألف لقاح من نوع "موديرنا".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن 4.4 ملايين إسرائيلي، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وإن 3 ملايين تلقوا الجرعة الثانية.‎