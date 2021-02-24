سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 24 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 فبراير/شباط 2021
وزير الدفاع التركي قال إنه جرى الرد على التحرش اليوناني الأخير في إطار القانون / AA
24 فبراير 2021

أهم الأحداث:

أنقرة ترد على تحرش مقاتلات يونانية بسفينة تركية في بحر إيجة، وتنظيم YPG/PKK الإرهابي يقسم دير الزور إلى كانتونات.

الجديد على TRT عربي:

مفاعل ديمونا.. توسعة إسرائيلية صامتة وأسرار مدفونة لمنطقة نووية غير آمنة

مَن تراجع؟ القصة الكاملة لمحاولة فيسبوك السيطرة على الأخبار في أستراليا

شاهد!

أطفال يهود اليمن.. حكاية الاختطاف

أنقرة ترد على تحرُّش مقاتلات يونانية بسفينة تركية ببحر إيجة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ردت على تحرش 4 مقاتلات يونانية بسفينة تركية تجري أبحاثاً تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي بحر إيجة. وقال إن "المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وجرى الرد على التحرش الأخير في إطار القانون". [TRT عربي]

وأضاف: "أثناء ممارستنا عملاً بحثياً وعلمياً نرى هذه التحرشات غير المناسبة ولا تليق بعلاقات حسن الجوار. نؤيد الحوار دائماً وعلاقات حسن الجوار ونمتثل للقانون الدولي، لكن للأسف مثل هذه التحرشات تحدث من وقت إلى آخر". [TRT عربي]

بمشاركة أمريكية.. تنظيم YPG/PKK الإرهابي يقسم دير الزور إلى كانتونات

قسمت منظمة YPG/PKK الإرهابية الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من محافظة دير الزور ذات الغالبية العربية شرقي سوريا إلى كانتونات، خلال اجتماع ضم ضباطاً من الجيش الأمريكي وممثلين عما يسمى "المجالس المحلية". [TRT عربي]

وأفادت مصادر محلية الثلاثاء بأن اجتماعاً جرى الاثنين، في بلدة الكسرة بريف دير الزور، ضم ضباطاً من الجيش الأمريكي وممثلين لما يسمى "المجالس المحلية" للبلدات الواقعة تحت سيطرة المنظمة. [TRT عربي]

وأفضى الاجتماع حسب المصادر إلى الاتفاق على تقسيم المناطق الواقعة تحت سيطرة المنظمة في محافظة دير الزور إلى كانتونات تحت اسم "مجالس مناطق". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us