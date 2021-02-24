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أنقرة ترد على تحرش مقاتلات يونانية بسفينة تركية في بحر إيجة، وتنظيم YPG/PKK الإرهابي يقسم دير الزور إلى كانتونات.

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أنقرة ترد على تحرُّش مقاتلات يونانية بسفينة تركية ببحر إيجة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ردت على تحرش 4 مقاتلات يونانية بسفينة تركية تجري أبحاثاً تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي بحر إيجة. وقال إن "المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وجرى الرد على التحرش الأخير في إطار القانون". [TRT عربي]

وأضاف: "أثناء ممارستنا عملاً بحثياً وعلمياً نرى هذه التحرشات غير المناسبة ولا تليق بعلاقات حسن الجوار. نؤيد الحوار دائماً وعلاقات حسن الجوار ونمتثل للقانون الدولي، لكن للأسف مثل هذه التحرشات تحدث من وقت إلى آخر". [TRT عربي]

بمشاركة أمريكية.. تنظيم YPG/PKK الإرهابي يقسم دير الزور إلى كانتونات

قسمت منظمة YPG/PKK الإرهابية الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من محافظة دير الزور ذات الغالبية العربية شرقي سوريا إلى كانتونات، خلال اجتماع ضم ضباطاً من الجيش الأمريكي وممثلين عما يسمى "المجالس المحلية". [TRT عربي]

وأفادت مصادر محلية الثلاثاء بأن اجتماعاً جرى الاثنين، في بلدة الكسرة بريف دير الزور، ضم ضباطاً من الجيش الأمريكي وممثلين لما يسمى "المجالس المحلية" للبلدات الواقعة تحت سيطرة المنظمة. [TRT عربي]

وأفضى الاجتماع حسب المصادر إلى الاتفاق على تقسيم المناطق الواقعة تحت سيطرة المنظمة في محافظة دير الزور إلى كانتونات تحت اسم "مجالس مناطق". [TRT عربي]