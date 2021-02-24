سياسة
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بعد مخالفة السياسات.. تويتر يحذف 373 حساباً مرتبطاً بروسيا وأرمينيا وإيران
حذفت شركة تويتر 373 حساباً مرتبطاً بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها، منهم 238 في إيران، و100 في روسيا و35 في أرمينيا.
بعد مخالفة السياسات.. تويتر يحذف 373 حساباً مرتبطاً بروسيا وأرمينيا وإيران
شركة تويتر تحذف مئات الحسابات في روسيا وإيران وأرمينيا بسبب مخالفة السياسات  / Reuters
24 فبراير 2021

قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها حذفت 373 حساباً مرتبطاً بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها.

وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حساباً تجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها.

وقالت تويتر إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

وقالت تويتر أيضاً إنها حذفت 35 حساباً مرتبطاً بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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