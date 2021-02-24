سياسة
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بزيادة 114 واقعة.. ارتفاع نسبة حوادث اليمين المتطرف داخل الجيش الألماني
شهدت حوادث اليمين المتطرف ارتفاعاً داخل الجيش الألماني، بنحو 114 واقعة في عام 2020 مقارنةً بعام 2019، وفقاً لتقرير تقييم عام 2020 الذي نشرته إيفا هوغل، مسؤولة الجيش الفيدرالي في البرلمان الألماني.
بزيادة 114 واقعة.. ارتفاع نسبة حوادث اليمين المتطرف داخل الجيش الألماني
شدد التقرير البرلماني على ضرورة زيادة عدد الأفراد في جهاز المخابرات العسكرية الألماني للتصدي لتلك الحوادث  / Reuters
24 فبراير 2021

كشف تقرير برلماني الثلاثاء عن ارتفاع حوادث اليمين المتطرف داخل الجيش الألماني العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

جاء ذلك وفقاً لتقرير التقييم لعام 2020 الذي نشرته إيفا هوغل مسؤولة الجيش الفيدرالي في البرلمان الألماني، إذ ارتفعت حوادث اليمين المتطرف في الجيش لتسجل 477 حالة بزيادة 114 واقعة مقارنةً بالعام السابق له.

وشدد التقرير على ضرورة زيادة عدد الأفراد في جهاز المخابرات العسكرية الألماني من أجل التصدي لمثل هذه الحالات.

كما أشار إلى ظهور نقص في عدد أفراد الجيش الألماني وأن متوسط عمر الجنود ارتفع إذ وصل إلى 33 عاماً العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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