كشف تقرير برلماني الثلاثاء عن ارتفاع حوادث اليمين المتطرف داخل الجيش الألماني العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

جاء ذلك وفقاً لتقرير التقييم لعام 2020 الذي نشرته إيفا هوغل مسؤولة الجيش الفيدرالي في البرلمان الألماني، إذ ارتفعت حوادث اليمين المتطرف في الجيش لتسجل 477 حالة بزيادة 114 واقعة مقارنةً بالعام السابق له.

وشدد التقرير على ضرورة زيادة عدد الأفراد في جهاز المخابرات العسكرية الألماني من أجل التصدي لمثل هذه الحالات.

كما أشار إلى ظهور نقص في عدد أفراد الجيش الألماني وأن متوسط عمر الجنود ارتفع إذ وصل إلى 33 عاماً العام الماضي.