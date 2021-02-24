سياسة
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مع استمرار تعنُّت السلطات.. مسلمو سريلانكا يتظاهرون ضد حرق ضحايا كورونا
تظاهر عدد من مسلمي سريلانكا احتجاجاً على استمرار إجبار السلطات على حرق جثامين ضحايا الوباء، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للبلاد.
مع استمرار تعنُّت السلطات.. مسلمو سريلانكا يتظاهرون ضد حرق ضحايا كورونا
حمل المتظاهرون لافتة كتب عليها: "احترموا بيان رئيس الوزراء واسمحوا بالدفن" / AP
24 فبراير 2021

تظاهر أشخاص من الأقلية المسلمة في سريلانكا الثلاثاء احتجاجاً على الحرق القسري لجثامين المتوفين بكوفيد-19، تزامناً مع وصول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يجري زيارة رسمية إلى كولومبو.

وحمل المتظاهرون المسلمون نعشاً رمزياً مندّدين بسياسة الحكومة السريلانكية بحظر دفن ضحايا الوباء، وتجاهل طقوسهم الدينية.

والتظاهرة موجّهة إلى خان الذي كان قد سلّط الضوء قبل أسبوعين على هذه المحنة التي يعانيها مسلمو سريلانكا.

وكان خان قد رحّب بإعلان رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا في 10 فبراير/شباط السماح للمسلمين بدفن موتاهم، لكنّ كولومبو تراجعت عن قرارها في اليوم التالي وأعلنت ألا تغيير في سياسة حرق الجثث فقط.

وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها: "احترموا بيان رئيس الوزراء واسمحوا بالدفن"، وذلك خلال تجمُّعهم أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

ورفضت حكومته الدعوات من جهات دولية، وتوصيات خبرائها بالسماح للمسلمين بدفن موتاهم تماشياً مع شعائرهم الدينية.

ومنذ أبريل/نيسانتمنع الحكومة دفن المتوفّين بكوفيد-19، في ظل مخاوف أججّها الرهبان البوذيون النافذون الموالون للرئيس غوتابايا راجاباكسي، من أنّ دفن جثامين المتوفين بالوباء يمكن أن يلوّث المياه الجوفية وأن يسهم في تفشّي الفيروس.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن خطر حصول هذا الأمر غير قائم، لكن الحكومة السريلانكية ترفض هذا الرأي.

وكانت المالديف، الأرخبيل المسلم، قد أعلن الشهر الماضي أنّ سريلانكا المجاورة طلبت السماح بإرسال جثامين المسلمين المتوفين بكوفيد-19 لدفنهم وفقاً لشعائرهم، وهو ما نفته كولومبو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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