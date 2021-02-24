سياسة
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تنافس الفضاء.. مركبة صينية تلحق مركبة ناسا إلى المريخ
أعلنت الصين أن مركبة تابعة لإدارة الفضاء الوطينة دخلت مدار كوكب المريخ استعداداً للهبوط على سطحها بعد نحو ثلاثة أشهر، وذلك في منافسة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد هبوط مركبتها على الكوكب الخميس الماضي.
تنافس الفضاء.. مركبة صينية تلحق مركبة ناسا إلى المريخ
المركبة الصينية دخلت مدار المريخ استعداداً للهبوط بعد ثلاثة شهور / AFP
24 فبراير 2021

أعلنت الصين أن مركبتها الفضائية "تيانوين-1" دخلت في مدار مؤقت حول المريخ تحسُّباً لهبوط المركبة على الكوكب الأحمر في الأشهر المقبلة.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن المركبة الفضائية نفذت مناورة لضبط مدارها صباح الأربعاء بتوقيت بيجين، وستبقى في المدار الجديد لمدة ثلاثة أشهر تقريباً قبل محاولة الهبوط.

خلال ذلك الوقت ستعمل المركبة علي رسم خرائط لسطح المريخ باستخدام كاميراتها وأجهزة الاستشعار الأخرى لجمع المزيد من البيانات، لا سيما حول موقع الهبوط المحتمل.

يأتي ذلك بعد هبوط مركبة "بريزيرفانس" الفضائية الأمريكية يوم الخميس الماضي بالقرب من دلتا نهر قديم في جيز يرو كريتر للبحث عن علامات على الحياة المجهرية القديمة.

محاولة هبوط المركبة الصينية الناجحة ستجعل الصين ثاني دولة فقط بعد الولايات المتحدة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ.

ستجمع المركبة الصينية التي تعمل بالطاقة الشمسية، البيانات عن المياه الجوفية والبحث عن أدلة على أن الكوكب ربما كان عليه حياة ذات يوم.

يعد هبوط مركبة فضائية على سطح المريخ أمراً صعباً. ولم تستطع نحو 12 مركبة مدارية النجاح في هذه المهمة.

لم تتمكن مركبة فضائية صينية عام 2012، التي كانت متجهة إلى المريخ وكانت جزءاً من مهمة روسية، من الخروج من مدار الأرض.

موقع الهبوط الصيني المقترح هو سهل شاسع مليء بالصخور يسمى "أوتوبيا بلانيتيا"، الذي هبطت فيه مركبة الإنزال الأمريكية "فايكينغ-2" عام 1976.

مصدر:AP
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