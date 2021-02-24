سياسة
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تضم 201 قبراً.. تركيا تطلب إيضاحات من اليونان حول اكتشاف مقبرة عثمانية
قالت وزارة الخارجية التركية إنها علمت من السلطات اليونانية أنها نقلت رفات قبور عثمانية إلى مستودعات دائرة الآثار التاريخية في خالكيديكي، وأيناروز، من دون إبلاغ تركيا بالأمر، مطالبة أثينا بإيضاحات بشأن ذلك.
تضم 201 قبراً.. تركيا تطلب إيضاحات من اليونان حول اكتشاف مقبرة عثمانية
وزارة الخارجية التركية نطالب السلطات اليونانيية بإيضاحات حول اكتشافها مقبرة عثمانية  / AA
24 فبراير 2021

طلبت وزارة الخارجية التركية من اليونان إيضاحات حول اكتشافها مقبرة عثمانية تضم 201 قبر، في شبه جزيرة خالكيديكي شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية مساء الثلاثاء، قالت فيه إنه جرى العثور على مقبرة إسلامية من العهد العثماني خلال أعمال بناء صالة رياضية في ساحة مدرسة بقرية "سيماندرا" التابعة لمدينة خالكيديكي.

وأضافت أن القنصل التركي في سيلانيك أجرى زيارة إلى القرية المذكورة إثر تلك الأنباء، وطلب جملة معلومات من السلطات اليونانية حول المقبرة.

وأشارت الخارجية إلى أنها علمت من السلطات اليونانية أنها نقلت رفات القبور إلى مستودعات دائرة الآثار التاريخية في خالكيديكي، وأيناروز، من دون إبلاغ تركيا بالأمر.

وأردفت: "بناء على تلك المعلومات طلبنا مجموعة أمور من أثينا من خلال استدعاء السفير اليوناني في أنقرة إلى وزارة الخارجية، وبواسطة السفير التركي في العاصمة اليونانية".

ولفتت إلى أنها طلبت إيضاحات من اليونان بخصوص عدم إبلاغ أنقرة عن المقبرة في وقت سابق، ووقف أعمال البناء في المنطقة على الفور.

كما دعت للسماح بإعادة دفن رفات القبور في المنطقة ذاتها بما يتوافق مع شعائر الدين الإسلامي، ووضع إشارة تظهر أن المكان مقبرة إسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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