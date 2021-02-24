شدّد الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء على أن مكافحة تركيا للإرهاب داخل البلاد وخارجها حق مشروع ومهمة إنسانية.

جاء ذلك في كلمةخلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن إصرار تركيا على الكفاح ضد الإرهاب يزعج أطرافاً كثيرة في الخارج لا داعمي الإرهاب في الداخل فقط.

وقال: "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها تركيا داخل البلاد وخارجها حق مشروع ومهمة إنسانية".

وأكد أن تركيا ليست بصدد الحصول على إذن من أحد لأداء واجبات الأخوة والصداقة والإنسانية المفروضة عليها لوجودها في المنطقة منذ ألف عام.