سياسة
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أردوغان: مكافحة تركيا للإرهاب حق مشروع ومهمة إنسانية
شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن مكافحة تركيا للإرهاب داخل البلاد وخارجها حق مشروع ومهمة إنسانية، مشيراً إلى أن إصرار تركيا على الكفاح ضد الإرهاب يزعج أطرافاً كثيرة في الخارج.
أردوغان: مكافحة تركيا للإرهاب حق مشروع ومهمة إنسانية
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشدد على حق تركيا في تنفيذ عمليات لمحاربة الإرهاب / AA
24 فبراير 2021

شدّد الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء على أن مكافحة تركيا للإرهاب داخل البلاد وخارجها حق مشروع ومهمة إنسانية.

جاء ذلك في كلمةخلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن إصرار تركيا على الكفاح ضد الإرهاب يزعج أطرافاً كثيرة في الخارج لا داعمي الإرهاب في الداخل فقط.

وقال: "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها تركيا داخل البلاد وخارجها حق مشروع ومهمة إنسانية".

وأكد أن تركيا ليست بصدد الحصول على إذن من أحد لأداء واجبات الأخوة والصداقة والإنسانية المفروضة عليها لوجودها في المنطقة منذ ألف عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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