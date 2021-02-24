سياسة
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بتهمة تعذيب سجناء.. محكمة ألمانية تدين عضواً سابقاً في مخابرات سوريا
أدانت محكمة ألمانية المسؤول السابق في المخابرات السورية إياد الغريب بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بتعذيب سجناء معارضين لنظام الأسد، ما يعد حكماً تاريخياً.
بتهمة تعذيب سجناء.. محكمة ألمانية تدين عضواً سابقاً في مخابرات سوريا
يأمل نشطاء حقوقيون في أن تشكل الإدانة سابقة لقضايا حقوقية أخرى في المستقبل / Reuters
24 فبراير 2021

أدانت محكمة ألمانية، الأربعاء، عضواً سابقاً في جهاز أمن الدولة السوري التابع للرئيس بشار الأسد، بتهمة تسهيل تعذيب سجناء، ما يعد حكماً تاريخياً، ويأمل نشطاء حقوقيون في أن يشكل سابقة لقضايا أخرى.

جاء ذلك في وكالة الأنباء الألمانية، التي ذكرت أن محكمة ولاية "كوبلنز" أدانت إياد الغريب بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا في قضية تتناول ارتكاب مسؤولين في الحكومة السورية لجرائم ضد الإنسانية.

واحتجّ ممثلو الادعاء الألمان بمبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم الخطيرة، للبتّ في القضية التي تشمل ضحايا ومتهمين موجودين في ألمانيا.

لم تتوافر تفاصيل بشأن الحكم، لكن الغريب قد يكون حُكم عليه بالسجن لأكثر من عقد. واعتبر القضاة انشقاقه وشهادته أمام المحكمة من العوامل التي أدّت إلى تخفيف الحكم.

كان الغريب (44 عاماً) اتُهم بأنه جزء من وحدة اعتقلت سوريين بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة دوما السورية، واقتادتهم إلى مركز اعتقال يعرف باسم "الخطيب" أو "الفرع 251"، الذي تعرضوا داخله للتعذيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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