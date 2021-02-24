سياسة
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السجن أكثر من 4 سنوات.. محكمة تركية تدين أشخاصاً وتبرّئ آخرين في محاكمة غصن
قضت محكمة تركية بسجن مسؤول تنفيذي في شركة طيران تركية وطيارين آخرين أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب كارلوس غصن، فيما برّأت طيارين آخرين من التهمة ذاتها.
السجن أكثر من 4 سنوات.. محكمة تركية تدين أشخاصاً وتبرّئ آخرين في محاكمة غصن
محكمة تركية تدين أشخاصاً وتبرّئ آخرين في محاكمة غصن / AFP
24 فبراير 2021

أدانت محكمة تركية مسؤولاً تنفيذياً في شركة الطيران التركية "إم إن جي" وطيارين آخرين، في ما يتصل بدورهم في تهريب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن من اليابان في أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.

وقضت المحكمة بسجنهم أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب مهاجر. وبرأت ساحة طيارين آخرين من التهمة ذاتها، كما أسقطت المحكمة التهمة عن مضيفة الطائرة "سربيل كورناز".

وعقدت محكمة بقركوي الجزائية الابتدائية بإسطنبول، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية، بينهم أوكان كوسه مان، المدير التجاري لشركة شحن جوي خاصة، والطيارين نايون باسين وأوزغو بيلغه بيرام، وبحري قولتو سومك وسرحات قهوجي أوغلو.

وخلال الجلسة أشار المدير التجاري للشركة "كوسه مان" إلى أنه لم يقدم على فعل أي شيء عن عمد، مضيفاً: "أعمل منذ سنوات طويلة في هذا القطاع، ومن المؤسف أنني متورط في هذه الحادثة؛ أطالب ببراءتي".

بدوره قال الطيار بحري قولتو سومك، إنه أدى مهمته قائداً للطائرة، وإنه سيؤدي نفس المهمة إن طُلب منه ذلك.

وأضاف أنه قطعاً لم يحقق أي فائدة شخصية، رافضاً جميع التهم الموجهة إليه.

من جانبه قال الطيار نايون باسين إنه أدى المهمة التي وكلَتها إليه الشركة، وإن كارلوس غصن اجتاز جميع نقاط التفتيش في اليابان وإسطنبول.

ولفت إلى أنه لم يحقق أي فائدة مادية، مطالباً ببراءته، لعدم توافر العناصر القانونية المطلوبة لتهمة "تهريب المهاجرين" الموجهة له.

كما طلب الطياران أوزغو بيلغه بيرام وسرحات قهوجي أوغلو، من المحكمة تبرئتهما.

وقررت هيئة المحكمة إدانة كل من المدير التجاري للشركة كوسه مان، والطيارين نايون باسين، وبحري قولتو سومك، بتهمة تهريب المواطن الأجنبي كارلوس غصن من اليابان إلى تركيا بطرق غير قانونية.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وُقف غصن في طوكيو، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، إذ كان يخضع للمراقبة.

وكان القضاء التركي حكم بسجن 5 أشخاص من بين 7 متهمين على ذمة التحقيق، في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجهاً إليهم تهمة "تهريب مهاجرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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